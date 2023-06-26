Выпивохи развели костер из парковой скамейки

23 июня в 20:41 спасатели выехали в деревню Мягеде в волости Ярва, где несколько компаний развели костры на территории для установки палаток в карьере. Спасатели объяснили людям ситуацию и попросили потушить костры, что и было сделано.

В 22:59 спасатели были вызваны на улицу Паэмурру в деревне Крийлевялья (город Пайде), где во дворе дома был разведен костер. Так как огонь был достаточно большим и сильный ветер нес от него летящие искры в сторону частных домов, спасатели потушили его. также поблизости не имелось огнетушителей.

24 июня в 4:32 спасатели выехали в деревню Кирна волости Тюри, где автомобиль врезался в фонарный столб. Спасатели устранили опасность возгорания автомобиля и очистили дорогу от обломков.

В 13:56 спасатели выехали в деревню Крийлевялья (город Пайде), где бушевал крупный пожар. Спасатели обнаружили возгорание, которое накануне уже тушили. Сжигался всевозможный мусор и пластик, а огонь остался без присмотра, спасатели потушили огонь, на что потребовалось три тонны воды.

Спасатели потушили опасный костер. Фото: Спасательный департамент

25 июня в 3:27 спасатели были вызваны в парк Лембиту в Пайде, где развели костер. На месте выяснилось, что двое мужчин с признаками опьянения подожгли скамейку. Спасатели потушили огонь, а прибывший полицейский патруль продолжил заниматься нарушителями.