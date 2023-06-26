Выпивохи развели костер из парковой скамейки

Несмотря на неоднократные предупреждения, призывавшие людей не разводить костры и соблюдать осторожность, спасатели Ярвамаа все же столкнулись с рядом проблем во время празднований Иванова дня.
23 июня в 20:41 спасатели выехали в деревню Мягеде в волости Ярва, где несколько компаний развели костры на территории для установки палаток в карьере. Спасатели объяснили людям ситуацию и попросили потушить костры, что и было сделано.
В 22:59 спасатели были вызваны на улицу Паэмурру в деревне Крийлевялья (город Пайде), где во дворе дома был разведен костер. Так как огонь был достаточно большим и сильный ветер нес от него летящие искры в сторону частных домов, спасатели потушили его. также поблизости не имелось огнетушителей.
24 июня в 4:32 спасатели выехали в деревню Кирна волости Тюри, где автомобиль врезался в фонарный столб. Спасатели устранили опасность возгорания автомобиля и очистили дорогу от обломков.
В 13:56 спасатели выехали в деревню Крийлевялья (город Пайде), где бушевал крупный пожар. Спасатели обнаружили возгорание, которое накануне уже тушили. Сжигался всевозможный мусор и пластик, а огонь остался без присмотра, спасатели потушили огонь, на что потребовалось три тонны воды.
25 июня в 3:27 спасатели были вызваны в парк Лембиту в Пайде, где развели костер. На месте выяснилось, что двое мужчин с признаками опьянения подожгли скамейку. Спасатели потушили огонь, а прибывший полицейский патруль продолжил заниматься нарушителями.
В 23:46 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что горит старое здание завода на улице Вабрику в волости Тюри. На месте выяснилось, что загорелись подвесной потолок и крыша заброшенного каменного склада. К 00:25 спасатели локализовали возгорание, в ходе проведения последующих работ были вскрыты конструкции для доступа к очагам. Окончательно пожар потушили к двум часам ночи. На место также был вызван патруль полиции, так как это мог быть поджог. Пожар тушили спасатели из Пайде и Тюри, а также спасатели-добровольцы из Ойсу и Вяэтса.