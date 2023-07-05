Рынок недвижимости ⟩ Продавцы и покупатели следят друг за другом в ожидании, кто сдастся первым

В июне в Таллинне было заключено 804 сделки с квартирами, средняя цена за квадратный метр составила 3191, а медианная - 3097 евро. По сравнению с маем, активность заключения сделок снизилась на 15%, изменение средней цены квадратного метра осталось в пределах одного процента.

Несмотря на то, что, согласно статистике, средний уровень цен остаtтся неизменным и даже немного повышается, по словам Вахтера, это в основном вызвано снижением активности сделок в новостройках и реализацией ранее заключtнных по более высоким ценам обязательственно-правовых договоров о намерениях, то есть их переоформление в обязательственно-правовые договоры.

Вахтер сказал также, что из-за высоких процентных ставок по кредитам инвесторы, занимающиеся арендой, практически полностью ушли с рынка квартир в новостройках.

«Для того, чтобы доходность, превышающая проценты по кредиту, восстановилась, либо цены на квартиры в новостройках должны упасть, либо арендная плата должна вырасти. Вероятно, в том или ином виде материализуются оба сценария», - пояснил он.

По словам Вахтера, девелоперы не склонны снижать цены настолько, чтобы привлечь покупателей, учитывая их потребности, и тем самым восстановить прежнюю активность заключения сделок. Поэтому сейчас обе стороны следят друг за другом в ожидании, что другая сторона сдастся первой.

«Как и на вторичном рынке, в случае новостроек новые сделки заключаются в первую очередь с жильем более низкого ценового диапазона. Впрочем, можно отметить также определенный рост интереса и к более дорогим квартирам», - сказал Вахтер.

«Люди уже привыкли к Euribor, у них есть работа, и банки дают кредиты», - подытожил Вахтер текущее состояние факторов, влияющих на покупку недвижимости, и добавил, что, хотя по мнению аналитиков в ближайшие месяцы шестимесячный Euribor может превысить отметку в 4%, переломный момент, когда рост процентных ставок остановится, уже не за горами.

Общая стоимость сделок купли-продажи недвижимости в столице в июне составила около 168 млн евро, что на 32% меньше, чем в мае, и на 20% меньше, чем в июне 2022 года.

Самая дорогая квартира в Таллинне была продана в июне за 1 834 000 евро. Земельных участков, застроенных жилой недвижимостью, в прошлом месяце в столице было реализовано 16.