Каллас на саммите НАТО: резервов Европы недостаточно, военная промышленность должна заработать на полную мощность

«Во время холодной войны, в 1988 году, все союзники по НАТО вкладывали 2 процента ВВП в расходы на оборону, потому что они ясно осознавали российскую угрозу. Такое же ощущение угрозы нам необходимо и сегодня, однако в этом году только 11 союзников выделяют не менее 2 процентов ВВП на оборону. Я надеюсь, что к следующему саммиту это число будет значительно больше», - сказала Каллас.

Премьер-министр подчеркнула, что для укрепления обороноспособности НАТО необходимо повысить интенсивность работы европейской оборонной промышленности - в значительно больших масштабах, чем раньше, потому что резервов Европы недостаточно.

«Мы должны производить быстрее и больше. Это необходимо для постоянной поддержки Украины. Это необходимо для усиления нашей собственной обороны, чтобы она соответствовала новым реалиям и вызовам безопасности», - заявила Каллас.

После выступления на открытии конференции НАТО Кая Каллас встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. На встрече стороны обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы дальнейшей поддержки Украины и укрепления потенциала обороны и сдерживания НАТО.

Премьер-министр Каллас выразила удовлетворение укреплением двусторонних отношений между Эстонией и Канадой, в том числе экономических отношений. «Свежим примером хорошего сотрудничества является то, что канадская компания Neo Performance Materials строит в Нарве завод по производству магнитов, который является первым в своем роде в Европе и создаст тысячу новых рабочих мест в Ида-Вирумаа», - добавила премьер-министр.