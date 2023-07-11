Угроза со стороны России есть и остается и все союзники по НАТО должны понимать это и относиться к ней крайне серьезно - с таким заявлением выступила премьер-министр Кая Каллас на открытии конференции НАТО, состоявшейся во вторник в Вильнюсе перед началом саммита альянса.
Каллас на саммите НАТО: резервов Европы недостаточно, военная промышленность должна заработать на полную мощность
«Во время холодной войны, в 1988 году, все союзники по НАТО вкладывали 2 процента ВВП в расходы на оборону, потому что они ясно осознавали российскую угрозу. Такое же ощущение угрозы нам необходимо и сегодня, однако в этом году только 11 союзников выделяют не менее 2 процентов ВВП на оборону. Я надеюсь, что к следующему саммиту это число будет значительно больше», - сказала Каллас.
Премьер-министр подчеркнула, что для укрепления обороноспособности НАТО необходимо повысить интенсивность работы европейской оборонной промышленности - в значительно больших масштабах, чем раньше, потому что резервов Европы недостаточно.
«Мы должны производить быстрее и больше. Это необходимо для постоянной поддержки Украины. Это необходимо для усиления нашей собственной обороны, чтобы она соответствовала новым реалиям и вызовам безопасности», - заявила Каллас.
После выступления на открытии конференции НАТО Кая Каллас встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. На встрече стороны обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы дальнейшей поддержки Украины и укрепления потенциала обороны и сдерживания НАТО.
Премьер-министр Каллас выразила удовлетворение укреплением двусторонних отношений между Эстонией и Канадой, в том числе экономических отношений. «Свежим примером хорошего сотрудничества является то, что канадская компания Neo Performance Materials строит в Нарве завод по производству магнитов, который является первым в своем роде в Европе и создаст тысячу новых рабочих мест в Ида-Вирумаа», - добавила премьер-министр.
Премьер-министр Каллас также поблагодарила премьер-министра Канады за роль его страны в обеспечении безопасности стран Балтии. «Недавнее решение Канады удвоить свое военное присутствие в Латвии поможет укрепить безопасность всего региона Балтийского моря. Все эти шаги показывают, что Канада очень серьезно относится к реализации решений, принятых в Мадриде, чтобы безопасность всех нас была более надежной», - подчеркнула Каллас.