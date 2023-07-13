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Министр: положение фермеров тяжелое, но денег нет

rus.postimees.ee
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Трактор. Фото иллюстративное.
Трактор. Фото иллюстративное. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

По словам министра по делам регионов Мадиса Калласа, положение фермеров крайне тяжелое, и им необходима экстренная поддержка, однако у правительства нет денег, пишет dv.ee.

По словам Калласа, он планирует обсудить положение фермеров на заседании правительства в четверг. Из-за холодной весны и продолжительной засухи сельское хозяйство столкнулись с крупнейшим кризисом с момента восстановления независимости Эстонии.

По словам Калласа, сейчас сельскохозяйственному сектору требуется 10 млн евро, чтобы вернуться к нормальной жизни. Минимальная сумма, которая могла бы помочь – 4,5 млн евро.

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