Министр: положение фермеров тяжелое, но денег нет

По словам министра по делам регионов Мадиса Калласа, положение фермеров крайне тяжелое, и им необходима экстренная поддержка, однако у правительства нет денег, пишет dv.ee.
По словам Калласа, он планирует обсудить положение фермеров на заседании правительства в четверг. Из-за холодной весны и продолжительной засухи сельское хозяйство столкнулись с крупнейшим кризисом с момента восстановления независимости Эстонии.
По словам Калласа, сейчас сельскохозяйственному сектору требуется 10 млн евро, чтобы вернуться к нормальной жизни. Минимальная сумма, которая могла бы помочь – 4,5 млн евро.