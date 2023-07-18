Германия арестовывает машины с российскими номерами. Эстония последует ее примеру?

Дипломаты обратились за разъяснениями к немецким властям, но пока никаких новых сообщений от посольства на эту тему не было. А на прошлой неделе Ковалю машину вернули, сообщила «Фонтанка».

Юристы и владельцы арестованных машин предполагали, что немцы широко трактуют понятие «импорт» как «ввоз» и включают в него не только торговлю товарами, но любое перемещение собственности через таможенную границу.

Очередь на въезд в Финляндию из России на пункте пропуска Ваалимаа недалеко от Санкт-Петербурга Фото: Reuters

Поскольку у Германии нет сухопутной границы с Россией, немедленно возник вопрос о том, не собираются ли последовать ее примеру те страны, через которые в основном въезжают в ЕС автомобили с российскими номерами. Тем более, что санкции ЕС принимаются на уровне блока, однако их трактовка и применение остаются на усмотрение каждой из 27 стран союза.

Позиция Литвы, Латвии и Эстонии

На запросы Би-би-си в таможни Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы по существу дела ответила только литовская.

Она напомнила о запрете перевозить товары по таможенной территории ЕС транспортными средствами, зарегистрированными в России, включая прицепы и полуприцепы. И о том, что из этого запрета есть исключения, прежде всего, транзит в российский анклав Калининград.

«Литовские таможенные органы не задерживают такие транспортные средства. Однако если автомобиль является товаром, ввозить его запрещено», — говорится в ответе минфина Литвы, которому подчиняется таможня.