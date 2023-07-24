МНЕНИЕ ⟩ Лукашенко стал позволять себе высокомерие по отношению к российскому руководству

В общем, была предпринята попытка обыграть встречу как обсуждение стратегических планов двумя уверенными в себе главами государств, но игра получилась весьма гротескной и едва ли могла показаться подавляющему большинству россиян правдоподобной.
На данный момент предполагается, что в Беларуси обосновалось около 5000 бойцов группы «Вагнер». Это не информация из достоверного источника, а оценки, сделаные на основе спутниковых фотографий, а также видеокадров с вагнеровскими колоннами, направлявшимися в Беларусь. К этому перемещению старались привлечь максимальное внимание СМИ. Если высказанные оценки численности перемещенных вагнеровцев соответствуют истине, это означает в первую очередь то, что усилия России по вербовке этих боевиков в официальные вооруженные силы по большей части провалились.
Не кажется вероятным, что у этих боевиков будет возможность задержаться надолго в Беларуси и убивать там время. Не было замечено, чтобы они привезли с собой в Беларусь большое количество оружия со значительной огневой мощью. Никакой угрозы для Польши или Украины они в настоящий момент точно не представляют. Кроме того, осужденные, набранные из тюрем зимой сроком на полгода и выжившие в боях, ждут возможности покинуть группу. По некоторым данным, их численность может составлять до 10 000 человек. Российское руководство явно тянет с их «освобождением».
Дроновые атаки на Москву
Российские новостные каналы сообщили о двух атаках беспилотников на Москву сегодня рано утром. По словам мэра Москвы, обстрелу подверглись два дома, не являющиеся жилыми. Пострадавших нет, повреждения несерьезные. Одно из поврежденных зданий находится рядом со зданиями Министерства обороны и ГРУ. В настоящее время российские новостные каналы распространяют информацию о том, что Украина применила беспилотники большой дальности. Минобороны РФ утверждает, что два беспилотника были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. С учетом как минимум двух прозвучавших взрывов и разрушения нескольких зданий, это утверждение представляется ложным.