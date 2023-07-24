МНЕНИЕ ⟩ Лукашенко стал позволять себе высокомерие по отношению к российскому руководству

В общем, была предпринята попытка обыграть встречу как обсуждение стратегических планов двумя уверенными в себе главами государств, но игра получилась весьма гротескной и едва ли могла показаться подавляющему большинству россиян правдоподобной.

На данный момент предполагается, что в Беларуси обосновалось около 5000 бойцов группы «Вагнер». Это не информация из достоверного источника, а оценки, сделаные на основе спутниковых фотографий, а также видеокадров с вагнеровскими колоннами, направлявшимися в Беларусь. К этому перемещению старались привлечь максимальное внимание СМИ. Если высказанные оценки численности перемещенных вагнеровцев соответствуют истине, это означает в первую очередь то, что усилия России по вербовке этих боевиков в официальные вооруженные силы по большей части провалились.

Не кажется вероятным, что у этих боевиков будет возможность задержаться надолго в Беларуси и убивать там время. Не было замечено, чтобы они привезли с собой в Беларусь большое количество оружия со значительной огневой мощью. Никакой угрозы для Польши или Украины они в настоящий момент точно не представляют. Кроме того, осужденные, набранные из тюрем зимой сроком на полгода и выжившие в боях, ждут возможности покинуть группу. По некоторым данным, их численность может составлять до 10 000 человек. Российское руководство явно тянет с их «освобождением».

Дроновые атаки на Москву