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МНЕНИЕ ⟩ Лукашенко стал позволять себе высокомерие по отношению к российскому руководству

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Путин и Лукашенко вчера встретились в Санкт-Петербурге
  • Никакой угрозы для Польши или Украины вагнеровцы сейчас не представляют
  • Российские новостные каналы сообщают о двух атаках беспилотников в Москве

На встрече в Петербурге с Путиным Лукашенко рассуждал о связанных с ЧВК «Вагнер» планах в таком ключе, будто он контролирует деятельность вагнеровцев, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Путин и Лукашенко вчера встретились в Санкт-Петербурге. Исходя из дошедшей до общественности информации, основной целью встречи было освежить публичный политический подход к войне в Украине. Президент России повторил свой рассказ о том, что украинское контрнаступление провалилось и что украинцы понесли огромные потери. Такое мнение наверняка основано на представленных ему докладах, и, естественно, у него есть все возможности глубоко убедить себя в такой картине.

Снова была предпринята попытка разыграть темы вмешательства Польши в войну на стороне Украины и польской угрозы для Беларуси. Игнорируя любую логику, Лукашенко и Путин также пытаются троллить западные страны, рассуждая о потенциале передислоцированных в Беларусь вагнеровцев двинуться на Польшу. После бунта Евгения Пригожина Путин лично усердно работал над восстановлением контроля над российским медиапространством и созданием для себя политически приемлемого информационного контекста. Именно в рамках этих задач была срежиссирована встреча с белорусским лидером. Кроме того, необходимо срочно повысить мотивацию своих солдат к продолжению боевых действий.

Изменение отношения

После бунта Пригожина стало заметным слегка высокомерное и покровительственное отношение белорусского лидера к России. Вот и на встрече в Санкт-Петербурге Лукашенко объяснял планы, связанные с ЧВК «Вагнер», таким образом, как будто он контролирует действия вагнеровцев и даже направляет их. Это выглядит контрастом по отношению к Путину, который не справился с урезониванием вагнеровцев и был вынужден заключить с ними позорную сделку.

В общем, была предпринята попытка обыграть встречу как обсуждение стратегических планов двумя уверенными в себе главами государств, но игра получилась весьма гротескной и едва ли могла показаться подавляющему большинству россиян правдоподобной.

На данный момент предполагается, что в Беларуси обосновалось около 5000 бойцов группы «Вагнер». Это не информация из достоверного источника, а оценки, сделаные на основе спутниковых фотографий, а также видеокадров с вагнеровскими колоннами, направлявшимися в Беларусь. К этому перемещению старались привлечь максимальное внимание СМИ. Если высказанные оценки численности перемещенных вагнеровцев соответствуют истине, это означает в первую очередь то, что усилия России по вербовке этих боевиков в официальные вооруженные силы по большей части провалились.

Не кажется вероятным, что у этих боевиков будет возможность задержаться надолго в Беларуси и убивать там время. Не было замечено, чтобы они привезли с собой в Беларусь большое количество оружия со значительной огневой мощью. Никакой угрозы для Польши или Украины они в настоящий момент точно не представляют. Кроме того, осужденные, набранные из тюрем зимой сроком на полгода и выжившие в боях, ждут возможности покинуть группу. По некоторым данным, их численность может составлять до 10 000 человек. Российское руководство явно тянет с их «освобождением».

Дроновые атаки на Москву

Российские новостные каналы сообщили о двух атаках беспилотников на Москву сегодня рано утром. По словам мэра Москвы, обстрелу подверглись два дома, не являющиеся жилыми. Пострадавших нет, повреждения несерьезные. Одно из поврежденных зданий находится рядом со зданиями Министерства обороны и ГРУ. В настоящее время российские новостные каналы распространяют информацию о том, что Украина применила беспилотники большой дальности. Минобороны РФ утверждает, что два беспилотника были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. С учетом как минимум двух прозвучавших взрывов и разрушения нескольких зданий, это утверждение представляется ложным.

Сегодня ночью российская армия атаковала Одесскую область с помощью иранских беспилотников. Большинство из них были сбиты, но есть как минимум одно попадание. Предпринимались также попытки атаковать районы украинских портов, расположенных в дельте Дуная. Точная информация пока не опубликована. Меньшие количества зерна можно экспортировать из портов в дельте Дуная. Для России предотвратить эти поставки сложнее, так как весь свой путь суда могут пройти в территориальных водах Румынии и Болгарии.

Потери

Потери российского личного состава за последнюю неделю составляли от 550 до 700 убитых в день, плюс раненые, контуженные и другие категории выбывших из строя. Это означает, что постоянно около 2000 человек в день выбывали из строя. Чтобы компенсировать эти потери, России потребовалось бы набирать дополнительно от 50 000 до 60 000 солдат в месяц, при условии, что часть раненых вернется на фронт.

Вербовка и тайная мобилизация в российскую армию продолжаются постоянно, но точных и достоверных данных об успехах мобилизации в последнее время не публиковалось. Можно предположить, что набрать сейчас России удается меньше, чем потерять на фронте, чем и объясняются широко распространенные в последние месяцы сведения о недостатке резервов у российской армии на южном фронте.

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