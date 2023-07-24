В Вильяндимаа во время запрета на охоту был застрелен волк

Председатель охотничьего объединения Хеймтали Мадис Хельве сообщил, что пока не может комментировать инцидент. Департамент окружающей среды также отказался от дальнейших комментариев, поскольку административное расследование все еще продолжается. «Если разбирательство по делу продолжается, дополнительная информация не может быть предоставлена ​​в интересах расследования», – сказал специалист по связям с общественностью Департамента окружающей среды Индрек Хирс.

12 июня Агентство по охране окружающей среды получило уведомление об отстреле волка.

По словам руководителя Вильяндиского отделения Департамента окружающей среды Леаны Леммингу убийство волка вне сезона охоты может повлечь за собой штраф в размере до 1800 евро. Насколько известно Департаменту окружающей среды, такие случаи происходят в Эстонии один или два раза в год.

На материке на волка можно охотиться с 1 ноября до конца февраля. В остальное время в охота на волков полностью запрещена. Со специальной лицензией на территории охотничьих угодий Хеймтали и Пайсту была разрешена охота на двух волков, однако охотники так и не отстреляли их.