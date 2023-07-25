Полиция обнаружила крупного вора электроэнергии

Вчера в полицию поступило сообщение о крупном хищении электроэнергии в волости Тори. Прокуратура возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств.
В период с декабря прошлого года по февраль этого года в волости Тори Пярнуского уезда было совершено незаконное подключение к электросети для использования электроэнергии. В результате незаконных действий поставщику услуг был нанесен ущерб почти в 4 500 евро.
«Поскольку уголовное дело находится на ранней стадии, прокуратура пока не раскрывает точных обстоятельств», - сказала советник прокуратуры Лисанна Мяннилаан, отказавшись сообщить, кем было совершено это деяние - частным лицом или компанией.
Незаконное использование электроэнергии путем незаконного подключения к электросети наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет. Если преступление совершено юридическим лицом, то оно подлежит денежному штрафу.