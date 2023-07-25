Полиция обнаружила крупного вора электроэнергии

В период с декабря прошлого года по февраль этого года в волости Тори Пярнуского уезда было совершено незаконное подключение к электросети для использования электроэнергии. В результате незаконных действий поставщику услуг был нанесен ущерб почти в 4 500 евро.

«Поскольку уголовное дело находится на ранней стадии, прокуратура пока не раскрывает точных обстоятельств», - сказала советник прокуратуры Лисанна Мяннилаан, отказавшись сообщить, кем было совершено это деяние - частным лицом или компанией.