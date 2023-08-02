Обзор: какие квартиры и по какой цене были самыми популярными в Таллинне в июле

В июле средняя стоимость квадратного метра таллиннских квартир составляла 3052 евро, но количество сделок по сравнению с июнем сократилось примерно на 20%, что, по словам Вахтера, можно считать вполне нормальным для середины лета. Мартин Вахтер сказал также, что средняя цена держится прежде всего за счет того, что большинство сделок совершается с относительно небольшими квартирами.

«20-процентное снижение активности в заключении сделок на первый взгляд кажется чем-то необычным, но с наступлением лета, это, скорее, типичный ход вещей», - прокомментировал Мартин Вахтер статистику последнего месяца и добавил, что август, вероятно, будет протекать в таком же ритме.

По сравнению с июнем, средняя цена квадратного метра снизилась на 4,5%, но, по сравнению с июлем прошлого года, она выросла на 5%. Медианная цена квадратного метра таллиннских квартир в прошлом месяце достигла 2916 евро.

«Средняя цена квадратного метра осталась практически неизменной именно потому, что большинство сделок совершались с квартирами меньшей площади, где квадратный метр стоит дороже. Сделок с большими и дорогими квартирами было мало, поскольку застройщики не снижают цены, а средняя покупательная способность людей недостаточно высока», - сказал Вахтер, отметив, что сделки с особенно дорогими квартирами все же заключаются. В июле самая дорогая квартира в Таллинне была продана за 883 000 евро.

В прошлом месяце в столице было продано также 25 земельных участков, застроенных жилой недвижимостью. Общий объем сделок купли-продажи недвижимости в июле составил около 165 миллионов евро, что не 11% меньше, чем в июне, но на 8% больше, чем в июле 2022 года.