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Пропавший в Нарве 23-летний Мухаммадали найден мертвым

rus.postimees.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: M.i.c.c.a/Shutterstock

4 августа полиция сообщила о пропаже в Нарве 23-летнего Мухаммадали. Сегодня утром правоохранители заявили, что он найден мертвым.

Утром 3 августа обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что им не удается связаться с Мухаммадали, с которым они в последний раз общались 27 июля. После этого о местонахождении мужчины и о том, с кем он проводит время, родственникам ничего не известно.

У полиции нет оснований подозревать, что смерть Мухаммадали наступила в результате преступления. Точная причина его смерти будет установлена после вскрытия.

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