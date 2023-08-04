4 августа полиция сообщила о пропаже в Нарве 23-летнего Мухаммадали. Сегодня утром правоохранители заявили, что он найден мертвым.
Пропавший в Нарве 23-летний Мухаммадали найден мертвым
Утром 3 августа обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что им не удается связаться с Мухаммадали, с которым они в последний раз общались 27 июля. После этого о местонахождении мужчины и о том, с кем он проводит время, родственникам ничего не известно.
У полиции нет оснований подозревать, что смерть Мухаммадали наступила в результате преступления. Точная причина его смерти будет установлена после вскрытия.