Синоптик: нас ожидает тропическая ночь

Тропическая ночь ожидается с воскресенья на понедельник. Кийтсак добавил, что тропические ночи, конечно же, связаны с волнами жары.

Если в течение ночи температура ни разу не опускается ниже 20 градусов Цельсия, то это считается тропической ночью, пояснил он.

В Тарту, например, согласно прогнозу Агентства окружающей среды, температура воздуха не опустится ниже 22 градусов.

Температура воздуха в ночь на понедельник.

Тропические ночи создают высокую тепловую нагрузку на организм. Комфортной температурой для ночного отдыха является +16…+18. Но если на улице +20, то в помещении без кондиционирования будет как минимум +25.

Несколько советов, как пережить тропические ночи

Вентиляторы и кондиционеры могут помочь, но активный поток воздуха может вызвать мышечное напряжение — будьте аккуратны.

Если не вытираться полностью после душа, то можно получить приятное охлаждение. Такой эффект вызывает испарение влаги с поверхности тела.

Холодные подушечки на руках или икрах могут помочь немного остыть перед сном.