Почему Сара Эштон-Чирилло, которая стала представителем ВСУ, вызвала в России шквал ненависти и оскорблений

В российских соцсетях эта информация вызвала шквал ненависти и оскорблений в адрес Сары.

Однако и многих украинских пользователей эта новость задела за живое.

Агрессия была вызвана прежде всего тем, что 46-летняя Сара - трансгендер, совершившая трансгендерный переход около четырех лет назад. До 2019 года она была Майклом Джоном Чирилло.

Как она оказалась в Украине, чем она там занимается и что отвечает на грубые упреки в свой адрес?

«Если бы меня раньше спросили, окажусь ли я в Украине, я бы сказала «"Нет"»

До приезда в Украину Сара жила в США, в Лас-Вегасе. В последние годы она занималась журналистикой и коммуникациями, а также писательской деятельностью. После того как в 2015 году побывала в лагерях сирийских беженцев в Турции, написала книгу «По дорожкам слез».

Сара признается: она никогда не думала, что когда-нибудь приедет в Украину и будет воевать.

«Если бы меня раньше спросили, окажусь ли я в Украине, я бы сказала "нет". Что я буду в ВСУ - тоже нет, ни за что», - рассказывала она в интервью «Украинской правде» несколько месяцев назад.

Весной 2022 в качестве журналистки Сара Эштон отправилась из США в Польшу, чтобы изучить тему украинских беженцев.

Вскоре после этого она поехала делать репортажи на передовой в Украине, а позже решила вступить в тероборону.