Государство ужесточает требования безопасности на железной дороге

«В будущем скорость движения поездов вырастет до 160 км/ч, поэтому необходимо заранее дополнить меры безопасности железнодорожной инфраструктуры», - пояснил Михал. В связи с изменениями также ужесточатся требования к тем железнодорожным переездам, где скорости не вырастут.

В правилах технической эксплуатации жделезных дорог указаны категории железнодорожных переездов. Если до сих пор они зависели только от плотности движения автомобилей и поездов, то в дальнейшем дополнительным критерием станет и скорость движения поездов. На переездах с повышенными плотностью движения и скоростью движения поездов необходимо установить плноценные шлагбаумы.

Светофоры должны быть установлены на всех переездах, где скорость движения поездов превышает 90 км/ч – по состоянию на конец прошлого года наличия светофоров требуют 89 таких переездов на железных дорогах общего пользования.

На переездах, где нет автоматического светофора, необходимо вырубить растущие там деревья, кустарники и растительность, чтобы обеспечить надлежащую видимость.

Железнодорожные переходы также делятся на категории. В качестве нового требования к железнодорожным переходам первой категории является использование автоматических шлагбаумов – это могут быть ворота, турникеты, шлагбаумы или другие закрывающиеся и открывающиеся барьеры.