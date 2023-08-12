Украина требует пожизненной дисквалификации российской спортсменки

Украинский парламент выпустил заявление с требованием пожизненной дисквалификации Смирновой. Это связано с инцидентом, который произошел на прошедшем в июле чемпионате мира по фехтованию, когда украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку Смирновой.

Позже судьи дисквалифицировали ее за это, но в Украине действия Смирновой расценили как провокацию.

Позже Международная федерация фехтования была вынуждена отменить дисквалификацию из-за давления извне.

Украина обратилась в Международную федерация фехтования и Международный олимпийский комитет с просьбой пожизненно отстранить Смирнову от участия в соревнованиях. Хотя она и выступал под нейтральным флагом на чемпионате мира, спортсменка является сторонником войны в Украине, брат которой служит в российских вооруженных силах.