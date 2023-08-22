Назван неожиданный фактор, влияющий на безопасность на дорогах Эстонии

Анализ, проведенный Эстонским фондом дорожного страхования (LKF), показал, что в течение последних трех лет частота ущерба новых легковых автомобилей впервые оказалась ниже, чем автомобилей старше пяти лет. Это свидетельствует о том, что системы помощи водителю положительно влияют на безопасность дорожного движения.

По словам специалиста LKF по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, новые легковые автомобили уже примерно десять лет оснащаются различными системами помощи водителю.

«Первоначально статистика дорожного страхования не указывала на улучшение безопасности дорожного движения благодаря системам помощи водителю: частота ущерба новых автомобилей много лет превышала этот показатель среди старых машин. Теперь мы впервые можем подтвердить тенденцию, что новые автомобили более безопасны в управлении», – сказала Рейметс.

В прошлом году каждый 23-й страховой случай в рамках дорожного страхования был связан с легковым автомобилем старше пяти лет, а каждый 24-й – с более новой машиной.