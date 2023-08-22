Бюро Департамента соцстрахования в Таллинне откроется по новому адресу

Руководитель службы по работе с клиентами Департамента социального страхования Лийз Меси добавляет, что если обычно - с целью обучения сотрудников - отделения были закрыты в последнюю пятницу каждого месяца, то в этот раз в порядке исключения таллиннское бюро на ул. Эндла, 8 будет работать и 25 августа.