В Эстонии средняя зарплата выросла до 1873 евро

Руководитель рабочей группы социальной статистики Департамента статистики Эвели Вооленс пояснила, что в разрезе сфер деятельности средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале была наиболее высокой в сферах информации и связи (3257 евро), финансовой и страховой деятельности (2953 евро) и энергетики (2946 евро). Самой низкой средняя зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (1178 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг* (1191 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1268 евро). «Более всего средняя зарплата выросла в сферах образования (19%), а также сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства (15,4%)», — добавила Вооленс.

Самой высокой месячная брутто-зарплата была в Харьюском (в т. ч. Таллинн; 2093 евро) и Тартуском (1889 евро) уездах, а самой низкой — в Валгаском (1390 евро) и Хийуском (1404 евро) уездах. «По сравнению с тем же периодом годом ранее больше всего зарплаты выросли в Ида-Вируском (14,6%) и Рапласком (13%) уездах. Самый скромный рост зарплат был отмечен в Харьюском уезде (за искл. Таллинна; 10%) и Ляэнеском уезде (9,5%)», — сказала Вооленс.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменение, 1-й квартал 2022 – 2-й квартал 2023

Год Квартал Средняя месячная брутто-зарплата, в евро Изменение в сравнении с тем же периодом предыдущего года, % 2022 I 1536 9,3 II 1667 12,9 III 1641 12,2 IV 1735 12,1 2023 I 1741 13,3 II 1873 12,4

Медианная зарплата, т. е. показатель заработной платы, меньше и больше которого зарабатывает равное количество людей, во втором квартале 2023 года был наиболее высоким в сферах информации и связи (2768 евро), а также финансовой и страховой деятельности (2450 евро). Самой низкой медианная зарплата была в сфере операций с недвижимым имуществом (867 евро) и в предоставлении прочих видов услуг (934 евро).

Начиная с первого квартала 2023 года Департамент статистики использует для публикации средней зарплаты данные регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента и данные деклараций о подоходном и социальном налоге. Учитывались лица, работающие на основании как трудового договора, Закона о публичной службе**, так и договора о службе.