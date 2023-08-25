Таллиннская «Ночь культуры» в этом году посвящена молодежи

«Формирование качественного городского пространства - важная задача, стоящая перед столицей, при этом важно, чтобы это пространство постоянно заполнялось и использовалось. Целью проведения фестиваля “Ночь культуры” является оживление городского пространства, образно выражаясь, нанести новые мазки на новый холст», - сказал курирующий сферу культуры вице-мэр Таллинна Каарель Оя.

Фестиваль пройдет в главных артериях Старого города. В числе прочих выступят Gram-of-Fun, Ингер и Tšellopoisid, программа пройдет также в Пирита, там организаторы объединяют силы с молодежным фестивалем Пирита-Козе, в Ласнамяэ состоится киносеанс в культурном центре «Линдакиви». Также состоится экскурсия по подвалам Старого города, пятичасовой кинопоказ студентов BFM в башне Кульдъяла. Поучаствовать можно будет и в панельных дискуссиях на тему культуры, которые пройдут в Terminal Records&Bar.

«Радостно, что эта "Ночь культуры" адресована молодежи, молодая публика вдохновляет меня! Если на моем концерты у сцены собралась молодежь, я знаю, что и я однажды могу стать для кого-то из них зрителем», - сказала Ингер, которая выступит на главной сцене фестиваля на горке Харью.