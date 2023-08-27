Видео ⟩ На заправке в Румынии прогремели мощные взрывы: один человек погиб, более 50 пострадали

В субботу, 26 августа, вечером на заправке сжиженного газа в городе Креведия, расположенного в пригороде столицы Румынии Бухареста, прогремели мощные взрывы, пишет Reuters.
По предварительным данным, погиб один человек и еще 57 получили травмы. Большинство пострадавших - сотрудники экстренных служб, которые пытались потушить возгорание после первого взрыва. Четырех пострадавших планируют перевести в больницы Италии и Бельгии.
Замминистра внутренних дел Румынии, отвечающий за работу экстренных служб, Раед Арафат заявил, что заправка, где произошли взрывы, не имела разрешения на работу.