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Видео ⟩ На заправке в Румынии прогремели мощные взрывы: один человек погиб, более 50 пострадали

rus.postimees.ee
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На заправке в Румынии прогремели мощные взрывы
На заправке в Румынии прогремели мощные взрывы Фото: HANDOUT/AFP/Scanpix

В субботу, 26 августа, вечером на заправке сжиженного газа в городе Креведия, расположенного в пригороде столицы Румынии Бухареста, прогремели мощные взрывы, пишет Reuters.

По предварительным данным, погиб один человек и еще 57 получили травмы. Большинство пострадавших - сотрудники экстренных служб, которые пытались потушить возгорание после первого взрыва. Четырех пострадавших планируют перевести в больницы Италии и Бельгии.

Замминистра внутренних дел Румынии, отвечающий за работу экстренных служб, Раед Арафат заявил, что заправка, где произошли взрывы, не имела разрешения на работу.

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