Президент выступил с заявлением в связи со скандалом вокруг Каи Каллас

По словам Кариса, одна из задач президента и членов правительства – поддерживать внутреннюю стабильность Эстонии, а также внутренне- и внешнеполитическое доверие к Эстонии.

«Введение экономических санкций против ведущей войну по завоеванию Украины России – это единая политика ЕС по сдерживанию агрессора. Эстония была в числе стран, активно продвигавших санкционную политику. Многие связанные с бизнесом в российском направлении предприниматели за полтора года – после 24 февраля 2022 года – по соображениям морального характера вышли из этого бизнеса. Они поступили правильно, чтобы не связывать себя со страной-агрессором и ее экономического кровоснабжения», - отметил он.

«Но мы знаем, что так поступили не все в Европе. И не все в Эстонии. В случае определенных фирм это подвергает сомнению надежность эстонского государства в общении с нашими союзниками. Ориентированный на Россию бизнес члена семьи Каллас вызвал в СМИ и обществе много вопросов и поставил в центр внимания в этой истории главу правительства и ценности, на которые должна опираться Эстония», – написал Карис.

По словам Кариса, работа политиков правительства заключается также в том, чтобы отвечать на вопросы, когда они возникают, в том числе перед комиссией Рийгикогу, вне зависимости от того, руководит комиссией представитель оппозиции или коалиции. «Особенно если приходится обсуждать тяжелые и неприятные вопросы, как это уместно и необходимо в нормальной парламентской республики, необходимо для функционирования демократии. Решения, которые в подобной ситуации оставляют парламент в стороне, создают будущий прецедент и формируют репутацию эстонской демократии», – сказал он.