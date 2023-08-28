Министр культуры: «Россия использует спорт как политический инструмент, чтобы оправдать свои решения»

Postimees публикует комментарий Пурга в отредактированном виде:

«Крайне прискорбна новость о том, что под давлением Международной федерации фехтования Эстонская ассоциация фехтования вынуждена отменить турнир Tallinna Mõõk, поскольку спортсмены из России и Беларуси не могут получить визы в Эстонию. Мне жаль, что Международная федерация фехтования не хочет видеть общую картину и заставляет украинцев соревноваться со спортсменами страны-агрессора.

Чемпионат мира по фехтованию, состоявшийся в прошлом месяце, показал, что Россия продолжает использовать спорт как политический инструмент. В последние годы мы видели, как агрессор также использует присутствие «нейтральных» спортсменов на международных соревнованиях в национальной пропаганде, оправдывая тем самым свои политические решения. Поэтому Эстония не должна допустить какого-либо смягчения ограничений, введенных для спортсменов из России и Белоруссии.

Ситуация проста - Эстония не может позволить спортсменам из стран-агрессоров соревноваться с украинцами, которым при этом приходится защищать свою страну и свободу. Из-за войны у многих украинских спортсменов нет шансов вернуться на международную спортивную арену, а сотни спортсменов погибли или получили ранения. Кроме того, украинские спортивные объекты были разрушены в результате преднамеренных атак России на гражданскую инфраструктуру.