Бывшая министр, критиковавшая предпринимателей, ведущих бизнес с Россией, решила не участвовать в заседании

«На мой взгляд, ведение бизнеса в России стало этической проблемой уже после вторжения в Грузию. Дальнейшее только сделало этот аспект более важным, и после 23 февраля 2022 года, на мой взгляд, вести бизнес в России и с Россией является с этической точки зрения крайне нежелательным, - написала вчера Лаури. - Можно понять, что бизнес не может быть закрыт в одночасье, но даже нескольких месяцев, на мой взгляд, более чем достаточно. Все дальнейшее - вопрос морали и этики».