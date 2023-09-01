Пт, 1.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Семья с тремя детьми оказалась в ловушке: на помощь поспешили спасатели

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Лесная дорога. Фото иллюстративное.
Лесная дорога. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Вчера, 31 августа, в 20.48 отец попавшего в беду семейства сообщил в Центр тревоги, что они застряли в машине на лесной дороге в деревне Ребаземыйза в волости Валга.

Кроме него в машине находились трое детей (в возрасте трех месяцев, трех и пяти лет) и жена.

Спасатели пешком добрались до машины и помогли семье выбраться, сообщили в Лыунаском спасательном центре.

В общей сложности с полуночи четверга до позднего вечера спасатели Южной Эстонии 127 раз выезжали на ликвидацию последствий урагана.

В нескольких регионах, особенно в первой половине дня, дороги были настолько завалены деревьями, что дорога к месту вызова могла занять несколько часов. В некоторых местах количество сломанных и поваленных деревьев было очень велико и на ликвидацию последствий потребовалось много сил и времени спасателей.

В ряде мест спасателям помогали местные жителям с бензопилами, к расчистке дорог также привлекались бригады дорожных служб.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх