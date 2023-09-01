Семья с тремя детьми оказалась в ловушке: на помощь поспешили спасатели

Кроме него в машине находились трое детей (в возрасте трех месяцев, трех и пяти лет) и жена.

Спасатели пешком добрались до машины и помогли семье выбраться, сообщили в Лыунаском спасательном центре.

В общей сложности с полуночи четверга до позднего вечера спасатели Южной Эстонии 127 раз выезжали на ликвидацию последствий урагана.

В нескольких регионах, особенно в первой половине дня, дороги были настолько завалены деревьями, что дорога к месту вызова могла занять несколько часов. В некоторых местах количество сломанных и поваленных деревьев было очень велико и на ликвидацию последствий потребовалось много сил и времени спасателей.