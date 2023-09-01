Семья с тремя детьми оказалась в ловушке: на помощь поспешили спасатели

Вчера, 31 августа, в 20.48 отец попавшего в беду семейства сообщил в Центр тревоги, что они застряли в машине на лесной дороге в деревне Ребаземыйза в волости Валга.
Кроме него в машине находились трое детей (в возрасте трех месяцев, трех и пяти лет) и жена.
Спасатели пешком добрались до машины и помогли семье выбраться, сообщили в Лыунаском спасательном центре.
В общей сложности с полуночи четверга до позднего вечера спасатели Южной Эстонии 127 раз выезжали на ликвидацию последствий урагана.
В нескольких регионах, особенно в первой половине дня, дороги были настолько завалены деревьями, что дорога к месту вызова могла занять несколько часов. В некоторых местах количество сломанных и поваленных деревьев было очень велико и на ликвидацию последствий потребовалось много сил и времени спасателей.
В ряде мест спасателям помогали местные жителям с бензопилами, к расчистке дорог также привлекались бригады дорожных служб.