Многие эстонские предприятия продолжают вести бизнес с Россией

До войны стоимость товаров, ежемесячно экспортируемых из Эстонии в Россию, составляла от 50 до 70 млн евро. Эти показатели не изменились. Отчасти это объясняется быстрым ростом цен, а также тем, что товары часто идут не из Эстонии, а из других стран Европы, сообщила ERR руководитель отдела таможенных формальностей Налогово-таможенного департамента Кюлли Курвитс.

«Около 75% или даже больше объема товаров, которые мы видим на нашей границе, это товары фирм из других стран ЕС», - пояснила Курвитс.

В товарообороте с Россией участвуют от 500 до 600 эстонских предприятий, но эти цифры касаются только товаров. Что касается услуг эстонских фирм, то в 2022 году их было продано в Россию на сумму около 300 млн евро, утверждает аналитик Департамента статистики Яне Леппметс.