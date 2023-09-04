В Маарду пройдет ежегодная осенняя ярмарка

Мероприятие соберет более 500 торговцев и около 400 талантливых артистов. На ярмарке в широком ассортименте будет представлена продукция местных и приезжих продавцов и ремесленников от овощей, меда, орехов, мяса, рыбы, сыра, халвы, выпечки, изделий ручной работы, хозяйственных и садовых товаров до приправ, чаев, самодельных сладостей и многого другого.

Многочисленные уличные кафе, расположенные рядом со сценой, побалуют гостей широким и выбором вкусных блюд. Свои знаменитые пироги посетителям ярмарки предложит кафе «Николай», а «Додо Пицца» порадует всех любителей пиццы.

Утолить голод можно будет также ароматным шашлыком и грузинскими вкусностями – хачапури и хинкали. Дети смогут покататься на каруселях, попрыгать на батуте, порезвится в шарах на воде и отведать сладкой ваты. Начало торговли в дни ярмарки c 10:00.

В этом году осенняя этно-ярмарка пройдет в Маарду уже в 22 раз. Мероприятие организует Маардуский центр культуры и информации при поддержке и в сотрудничестве с Маардуской горуправой.