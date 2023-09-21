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Сделка между банками и правительством выведет из страны полмиллиарда евро

rus.postimees.ee
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Представители банков в преддверии встречи с премьер-министром.
Представители банков в преддверии встречи с премьер-министром. Фото: Eero Vabamägi

На фоне критики со стороны руководителей центробанка в ближайшие два года крупные банки будут выплачивать щедрые дивиденды. Вдобавок Эстонию покинут около 500 миллионов евро капитала, что, по мнению банков, является лучшим возможным решением, пишет dv.ee.

Во вторник пять банков достигли с премьер-министром Каей Каллас соглашения о том, что они заплатят 120 миллионов евро дополнительного подоходного налога в течение следующих двух лет, чтобы избежать банковского налога.

Крупные банки обещают, что выплатят чрезвычайные дивиденды, c которых им придется уплатить более высокий подоходный налог, чем банки платят сейчас.

Это устное соглашение между пятью банками и правительством, которое может быть быстро разорвано, если сменится правительство.

Читайте подробнее на dv.ee.

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