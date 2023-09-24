Пропавшая на прошлой неделе Маарика нашлась

Rus.Postimees.eeЭстонияПропавшая на прошлой неделе Маарика нашласьrus.postimees.ee25 сентября 2023, 08:07FacebookComments Полиция. Фото: Elmo RiigВ воскресенье полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения пропавшей 22 сентября 54-летней Маарики.Поздно вечером 22 сентября она покинула дом по уходу в Таллинне и не вернулась.Утром в понедельник, 25 сентября, пресс-служба полиции сообщила, что Маарику обнаружили на одной из столичных остановок общественного транспорта. Пропавшую доставили в дом попечения.FacebookComments Ключевые слова полицияполицейскиесааремаа Pекомендуем