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Пропавшая на прошлой неделе Маарика нашлась

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Elmo Riig

В воскресенье полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения пропавшей 22 сентября 54-летней Маарики.

Поздно вечером 22 сентября она покинула дом по уходу в Таллинне и не вернулась.

Утром в понедельник, 25 сентября, пресс-служба полиции сообщила, что Маарику обнаружили на одной из столичных остановок общественного транспорта. Пропавшую доставили в дом попечения.

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