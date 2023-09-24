Пропавшая на прошлой неделе Маарика нашлась

Поздно вечером 22 сентября она покинула дом по уходу в Таллинне и не вернулась.

Утром в понедельник, 25 сентября, пресс-служба полиции сообщила, что Маарику обнаружили на одной из столичных остановок общественного транспорта. Пропавшую доставили в дом попечения.