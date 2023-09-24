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Предупредите об опасности близких: с банковского счета жительницы Эстонии исчезли несколько тысяч евро

rus.postimees.ee
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Мобильный телефон.
Мобильный телефон. Фото: Marko Saarm

Веб-констебль Вильянди сообщил в соцсетях, что на выходных жертвой мошенников стала пожилая женщина.

На выходных жертвой телефонных мошенников стала 80-летняя жительница Вильяндимаа, которая предоставила злоумышленникам доступ к ее банковскому счету. Ущерб составляет 2040 евро.

Веб-констебль Элерин Тетсманн просит людей рассказать своим пожилым родственникам и знакомым о возможных схемах мошенничества. 

Если звонит незнакомец и заинтересуется банковским счетом и происходящими на нем транзакциями, это однозначно мошенник и все подобные звонки необходимо немедленно прекратить.

Если вы подозреваете интернет-мошенничество, вы можете смело сообщить об этом веб-полицейским и спросить, что это такое и как действовать.

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