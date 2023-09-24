Предупредите об опасности близких: с банковского счета жительницы Эстонии исчезли несколько тысяч евро

На выходных жертвой телефонных мошенников стала 80-летняя жительница Вильяндимаа, которая предоставила злоумышленникам доступ к ее банковскому счету. Ущерб составляет 2040 евро.

Веб-констебль Элерин Тетсманн просит людей рассказать своим пожилым родственникам и знакомым о возможных схемах мошенничества.

Если звонит незнакомец и заинтересуется банковским счетом и происходящими на нем транзакциями, это однозначно мошенник и все подобные звонки необходимо немедленно прекратить.