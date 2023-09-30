Концерт и 70 торговцев: в Таллинне пройдет осенняя ярмарка

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, на ярмарке будет порядка 70 продавцов, которые предложат хуторские и рыбные продукты, мед, грибы, а также одежду, игрушки и украшения.

«В 12 часов начнется бесплатный концерт. Выступят Сийри Кянд, Яак Линнас, Екатерина Семенова, Томассо Примавера, Давид Кирьянов и Семен Жидзик», — сказала Пихлап и пригласила всех желающих на Штромку насладиться красочной осенью и разнообразной культурной программой.