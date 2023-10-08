ISW: Кремль использует войну в Израиле для пропаганды против Украины

Несколько ключевых источников в российском информационном пространстве сместили фокус своего ежедневного освещения на вчерашнюю ситуацию в Израиле, которая может повлиять на информационную среду вокруг войны в Украине в ближайшие дни или недели, пишет ISW.

Кремль обвиняет западные страны в игнорировании конфликтов на Ближнем Востоке и вместо этого сосредоточении внимания на Украине.

Заместитель главы Совета безопасности России, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил вчера, что США и их союзники должны заняться разрешением палестино-израильского конфликта, а не вмешиваться в дела России и оказывать военную помощь Украине.

ISW пишет, что известный российский пропагандист Сергей Мардан прямо заявил, что Россия выиграет от эскалации, потому что мир какое-то время не будет фокусироваться на Украине и вернется к тушению вечного огня на Ближнем Востоке.