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ISW: Кремль использует войну в Израиле для пропаганды против Украины

rus.postimees.ee
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Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сильно краснел на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию в Москве 21 апреля 2021 года.
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сильно краснел на ежегодном послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию в Москве 21 апреля 2021 года. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

По данным Института изучения войны США (ISW), Кремль использует атаку ХАМАС в Израиле для продвижения серии информационных операций, направленных на уменьшение поддержки Украины со стороны США и других стран Запада и отвлечение внимания от того, что там происходит.

Несколько ключевых источников в российском информационном пространстве сместили фокус своего ежедневного освещения на вчерашнюю ситуацию в Израиле, которая может повлиять на информационную среду вокруг войны в Украине в ближайшие дни или недели, пишет ISW.

Кремль обвиняет западные страны в игнорировании конфликтов на Ближнем Востоке и вместо этого сосредоточении внимания на Украине.

Заместитель главы Совета безопасности России, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил вчера, что США и их союзники должны заняться разрешением палестино-израильского конфликта, а не вмешиваться в дела России и оказывать военную помощь Украине.

ISW пишет, что известный российский пропагандист Сергей Мардан прямо заявил, что Россия выиграет от эскалации, потому что мир какое-то время не будет фокусироваться на Украине и вернется к тушению вечного огня на Ближнем Востоке.

По мнению ISW, цель кремлевских нарративов среди жителей западных стран - уменьшить военную поддержку Украины, деморализовать украинское общество заявлениями о том, что страна теряет международную поддержку, а также успокоить российское общество, подчеркнув, что международное сообщество игнорирует войну в Украине.

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