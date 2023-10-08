ISW: Кремль использует войну в Израиле для пропаганды против Украины

По данным Института изучения войны США (ISW), Кремль использует атаку ХАМАС в Израиле для продвижения серии информационных операций, направленных на уменьшение поддержки Украины со стороны США и других стран Запада и отвлечение внимания от того, что там происходит.
Несколько ключевых источников в российском информационном пространстве сместили фокус своего ежедневного освещения на вчерашнюю ситуацию в Израиле, которая может повлиять на информационную среду вокруг войны в Украине в ближайшие дни или недели, пишет ISW.
Кремль обвиняет западные страны в игнорировании конфликтов на Ближнем Востоке и вместо этого сосредоточении внимания на Украине.
Заместитель главы Совета безопасности России, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил вчера, что США и их союзники должны заняться разрешением палестино-израильского конфликта, а не вмешиваться в дела России и оказывать военную помощь Украине.
ISW пишет, что известный российский пропагандист Сергей Мардан прямо заявил, что Россия выиграет от эскалации, потому что мир какое-то время не будет фокусироваться на Украине и вернется к тушению вечного огня на Ближнем Востоке.
По мнению ISW, цель кремлевских нарративов среди жителей западных стран - уменьшить военную поддержку Украины, деморализовать украинское общество заявлениями о том, что страна теряет международную поддержку, а также успокоить российское общество, подчеркнув, что международное сообщество игнорирует войну в Украине.