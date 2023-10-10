ОБЗОР РЫНКА ⟩ Эксперт по недвижимости: наступила спокойная осень

«Очевидно, что квартиры сейчас покупаются преимущественно для собственных нужд. Для инвесторов этот вид бизнеса при сегодняшних процентных ставках и при наличии альтернатив не представляется привлекательным, поэтому, по сравнению с периодами максимальной активности, сделок совершается примерно на треть меньше», - сказал Мартин Вахтер и добавил, что политика Центробанка, посредством повышения процентных ставок способствовать сокращению потребления и таким образом сдерживанию инфляции, оставила свой след и в секторе недвижимости.

Средняя цена квадратного метра таллиннских квартир в сентябре составила 3047 евро, что на 3% больше, чем месяцем ранее, и чем в сентябре прошлого года.

«Продолжает действовать классический принцип соотношения спроса и предложения, то есть нового роста цен не стоит ожидать до тех пор, пока не увеличится количество сделок и не начнет сокращаться выбор предложений», - прокомментировал последние данные статистики Мартин Вахтер.

«Вторичный рынок и рынок аренды функционируют совершенно нормально, что же касается новых квартир, то явно наступили более спокойные времена. В целом можно сказать, что для покупателей жилья эта осень - довольно хорошее время с точки зрения выбора», - коротко подытожил Вахтер происходящее на рынке.