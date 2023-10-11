Карис: газовой безопасности Эстонии и интернет-связи ничего не угрожает

«Я приземлился в Сеуле и начну свой визит в Республику Корея в сопровождении представительной деловой делегации. Но мои мысли все еще дома, где постоянно поступает новая информация о газопроводе BalticConnector, соединяющем Эстонию с Финляндией, и о повреждении нашего кабеля связи. Теперь мы знаем, что причина не в природе, а, скорее всего, в человеческой деятельности. Кто, почему и как? Халатность или умысел? На эти вопросы еще предстоит ответить», - написал Карис.

«Полицейские службы Эстонии и Финляндии начали расследование, и у следователей появились первые зацепки. Эстония и Финляндия также обратились к своим союзникам, которые готовы поделиться с нами всей необходимой информацией. Внутренние и внешние службы безопасности Эстонии хорошо справляются с раскрытием этих дел, в чем я могу вас заверить, основываясь на информации, которую мы получили от них на данный момент. Виновные должны быть выявлены и доведены до сведения общественности, какими бы мотивами они ни руководствовались», - сказал он.