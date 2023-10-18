Ратас: у меня нет особой веры в спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа

«У меня нет особой веры в спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа, поскольку решения, которые будут способствовать развитию экономики региона, должна принимать сегодняшняя коалиция», – заявил бывший председатель Центристской партии.

«Когда Центристская партия была в правительстве, мы поддержали реконструкцию Ида-Вируской центральной больницы, строительство спортивного центра в Кохтла-Ярве и набережной в Силламяэ, выделили деньги на строительство футбольного зала в Нарве. К сожалению, правительство, возглавляемое Партией реформ, отвернулось от региона и не может найти применение даже сотням миллионов евро Фонда справедливого перехода. «Реализация средств Фонда справедливого перехода займет время, а КПД проявится через несколько лет, поэтому государство обязано уже сейчас принять меры, которые позволят быстрее стимулировать развитие местного бизнеса», – считает Ратас.

Как считает политик, также следует пересмотреть распределение платы за ресурсы в пользу Ида-Вирумаа.

«Государство также должно принять меры по привлечению крупных инвестиций в Ида-Вирумаа. В этой области мы конкурируем с остальной Европой, где принято стимулировать создание рабочих мест путем финансовой поддержки. Сегодняшнее правительство не предприняло никаких шагов в этом направлении», – считает он.

Юри Ратас отметил, что одной из основных проблем Ида-Вирумаа является безработица, которая является самой высокой в Эстонии и в настоящее время составляет 12%. «Прогноз Банка Эстонии показывает рост безработицы в этом и следующем году. Развитие предпринимательства и создание безопасности для людей должно быть приоритетом», – сказал он.