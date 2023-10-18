Ратас: у меня нет особой веры в спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа

Решение проблем с экономикой и рабочими местами является ключом к развитию Ида-Вирумаа, что требует смелых политических решений со стороны правительства республики, заявил вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас, принявший участие в проходившей в Йыхви конференции «Ида-Вирумаа – возможность, которой боятся».
«У меня нет особой веры в спецпредставителя правительства в Ида-Вирумаа, поскольку решения, которые будут способствовать развитию экономики региона, должна принимать сегодняшняя коалиция», – заявил бывший председатель Центристской партии.
«Когда Центристская партия была в правительстве, мы поддержали реконструкцию Ида-Вируской центральной больницы, строительство спортивного центра в Кохтла-Ярве и набережной в Силламяэ, выделили деньги на строительство футбольного зала в Нарве. К сожалению, правительство, возглавляемое Партией реформ, отвернулось от региона и не может найти применение даже сотням миллионов евро Фонда справедливого перехода. «Реализация средств Фонда справедливого перехода займет время, а КПД проявится через несколько лет, поэтому государство обязано уже сейчас принять меры, которые позволят быстрее стимулировать развитие местного бизнеса», – считает Ратас.
Как считает политик, также следует пересмотреть распределение платы за ресурсы в пользу Ида-Вирумаа.
«Государство также должно принять меры по привлечению крупных инвестиций в Ида-Вирумаа. В этой области мы конкурируем с остальной Европой, где принято стимулировать создание рабочих мест путем финансовой поддержки. Сегодняшнее правительство не предприняло никаких шагов в этом направлении», – считает он.
Юри Ратас отметил, что одной из основных проблем Ида-Вирумаа является безработица, которая является самой высокой в Эстонии и в настоящее время составляет 12%. «Прогноз Банка Эстонии показывает рост безработицы в этом и следующем году. Развитие предпринимательства и создание безопасности для людей должно быть приоритетом», – сказал он.
«В сланцевом секторе уже происходят изменения, но сланец как национальный ресурс останется важными для нас и в будущем. Экологически чистая переработка сланца – одно из возможных направлений будущего. Очевидно, что производство электроэнергии из сланца рано или поздно прекратится, но нам необходимо разработать разумные решения, вплоть до улавливания CO2. Но чтобы это произошло, важно поощрять это на политическом уровне», - подытожил он.