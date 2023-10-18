Полиция разыскивает 36-летнего Олега, пропавшего в Таллинне

Последний раз Олега видели в Ласнамяэ 12 сентября, и с тех пор родственники не могут с ним связаться. Его телефон выключен.
Полиция проверила различные места и поговорила с родственниками пропавшего, но не имеет представления о том, где он может находиться в настоящее время. Олег может находиться в Таллинне или Нарве, но не исключены и другие районы.
Рост Олега - около 170 см, он худощавого телосложения.
Полиция просит всех, кто видел Олега или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 112.