Почему и в Эстонии поддерживают антисемитизм и ХАМАС

По словам политиков, в случае войны между Израилем и ХАМАСОМ необходимо иметь в виду, что права гражданского населения должны уважаться всеми сторонами. Кроме того, люди не должны называть поддержку палестинских гражданских поддержкой ХАМАСА.
Председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон не понимает, как люди становятся на путь поддержки ХАМАСА. «Я не знаю, как можно поддерживать тех, кто убивает людей, да еще приглашать их в Эстонию, – сказала она Postimees. – Сейчас в Израиле находится около тысячи человек из Эстонии и граждан Эстонии. Их родственники служат, и времена нелегкие».