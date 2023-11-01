Ср, 1.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Почему и в Эстонии поддерживают антисемитизм и ХАМАС

Тарво Мадсен
, журналист
Facebook
Comments
27 января на еврейском кладбище Рахумяэ в Таллинне вспоминают жертв Холокоста.
27 января на еврейском кладбище Рахумяэ в Таллинне вспоминают жертв Холокоста. Фото: Taavi Sepp

По словам политиков, в случае войны между Израилем и ХАМАСОМ необходимо иметь в виду, что права гражданского населения должны уважаться всеми сторонами. Кроме того, люди не должны называть поддержку палестинских гражданских поддержкой ХАМАСА.

Председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон не понимает, как люди становятся на путь поддержки ХАМАСА. «Я не знаю, как можно поддерживать тех, кто убивает людей, да еще приглашать их в Эстонию, – сказала она Postimees. – Сейчас в Израиле находится около тысячи человек из Эстонии и граждан Эстонии. Их родственники служат, и времена нелегкие».

На вопрос, что она думает о поддержке гражданского населения сектора Газа, Якобсон ответила, что все происходящее там – терроризм. «Это их выбор – они ведь знают, с кем имеют дело», – добавила председатель Еврейской общины Эстонии.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх