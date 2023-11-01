Владимир Свет: люди не должны погибать в ДТП

Сегодня Таллиннская горуправа представила Таллиннскому городскому собранию проект «Программы устойчивой городской мобильности». Ее цель заключается в том, чтобы к 2035 году в Таллиннском регионе был создан баланс между разными видами мобильности, имелась доступная инфраструктура и обеспечивалась безопасность среды для всех участников дорожного движения.
Таллиннская «Программа устойчивой городской мобильности» конкретизирует цели в области мобильности, изложенные в стратегии развития города «Таллинн 2035», и описывает методы их достижения.
По словам вице-мэра Владимира Света, концепция мобильности охватывает широкий спектр мероприятий, начиная с модернизации общественного транспорта и подвижного состава и заканчивая дизайном улиц.
«Одной из важнейших задач "Программы устойчивой городской мобильности" является создание безопасной среды. Ни один человек не должен погибнуть на дорогах Таллинна, - сказал вице-мэр. - Стремление к нулевой смертности на дорогах имеет первостепенное значение в свете того, что мы хотим гарантировать людям более безопасные и комфортные условия перемещения по городу. К тому же такая среда поощряет экологически устойчивые виды мобильности, создавая условия для пешеходов и велосипедистов, тем самым способствуя снижению загруженности городских дорог и загрязнения воздуха».
Владимир Свет отметил, что эти цели уже учитываются при реконструкции столичных улиц и модернизации общественного транспорта.
Три основные цели программы включают сбалансированное распределение всех видов мобильности в регионе, создание доступной инфраструктуры и связанных между собой пунктов назначения для всех видов транспорта, а также обеспечение безопасной среды для перемещения по городу.
В соответствии с этими целями, городская инфраструктура, включая улицы, общественный транспорт, велосипедные дорожки, тропы здоровья, скверы и парки, должна быть привлекательной для участников движения. В свою очередь, это поможет достигнуть экологических и климатических целей в более широком их понимании.
Одним из показателей в этом контексте является сокращение выбросов. Для этого Таллинн намерен увеличить долю щадящего окружающую среду общественного транспорта и развивать необходимую для этого инфраструктуру. Например, планируется, что к 2035 году столичный общественный транспорт не будет использовать ископаемое топливо. Разрабатывается и концепция зон с нулевым уровнем выбросов, которая будет реализована в некоторых районах.
Согласно программе, инфраструктура - улицы города, общественный транспорт, велосипедные дорожки, тропы здоровья, скверы и парки - должна быть привлекательна для всех участников движения. Мобильная среда станет полноценной и адекватной ожиданиям людей, когда улицы, тротуары, остановки общественного транспорта и основная сеть велосипедных дорожек будут доступны для всех и в любой момент на протяжении всего жизненного цикла.
Ключевым показателем безопасной среды передвижения является отсутствие в Таллинне ДТП со смертельным исходом. Важно, чтобы большинство участников дорожного движения воспринимали таллиннскую мобильную среду как безопасную, а количество аварий и смертельных случаев снижалось.
Реализация «Программы устойчивой городской мобильности» опирается на план реализации стратегии развития Таллинна 2035 и бюджетную стратегию города, рассчитанную на четыре-пять лет. Они образуют единое целое, устанавливают цели по ключевым показателям, определяя основные действия и инвестиции, а также определяя финансовые средства для их реализации.
Для города Таллинна программа является важной концептуальной основой и фундаментальным основополагающим документом, обеспечивающим четкое руководство по достижению целей мобильности на период до 2035 года. Программа мобильности поддерживает стратегию достижения климатической нейтральности к 2050 году, что является целью в долгосрочной перспективе.
С проектом можно ознакомиться здесь.