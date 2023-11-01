Яак Ааб: госбюджет необходимо изменить

«Сегодняшнее правительство бросило на произвол судьбы подавляющую часть семей, так как налоговые изменения в интересах лишь наиболее обеспеченных. В то же время, правящие партии безучастно наблюдают за тем, как предприятия банкротятся, а безработица растет. Поправки центристской фракции к проекту госбюджета обращают внимание на эти проблемы, а также указывают пути их решения», - сказал Ааб.

В ситуации, когда экономика Эстонии падает седьмой квартал подряд, по словам Ааба, необходимо разработать пакет мер по оживлению экономики посредством государственных инвестиций. «У коалиции есть несколько возможностей остановить экономический спад. Центристы предлагают продолжить строительство четырехполосных шоссе, железной дороги Рохукюла, поддержать проект Таллиннской больницы и выделить местным самоуправлениям дополнительное финансирование на инвестиционную деятельность», - сказал Ааб.

По словам Ааба, в условиях высокой инфляции недопустимо оставлять без повышения зарплаты спасателей, полицейских и учителей. «Работникам сферы внутренней безопасности и учителям необходимо повысить заработную плату на 10%, на повышение зарплаты учителям потребуется 32 млн евро. Для плавного перехода образования на эстонский язык местным самоуправлениям следует выделить дополнительное финансирование: на дополнительное обучение педагогов, на закупку новых учебных материалов, а также на то, чтобы муниципалитеты смогли нанять помощников учителей и опорных специалистов», - пояснил Ааб.

Ааб отметил, что правительство отказалось от обещания повысить среднюю пенсию по старости до 1000 евро. «Центристская партия всегда стояла за повышение базовой части пенсии, сейчас мы предлагаем увеличивать базовую часть пенсии каждый год минимум на 30 евро и повысить пособие для одиноко проживающих пенсионеров до 300 евро», - сказал Ааб. Он добавил, что дополнительные средства также необходимо выделить на проведение реформы системы попечения и обеспечение опорных лиц для детей. Нынешнего финансирования, по его словам, не хватает на то, чтобы люди получали необходимую поддержку у себя дома или в доме попечения.

Ааб добавил, что в условиях демографического кризиса необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить семьям чувство уверенности в завтрашнем дне. «Мы предлагаем повысить пособие на первого и второго ребенка до 100 евро в месяц. Инфляция и рост цен на продукты питания ударили по карманам очень многих семей. К сожалению, быстрый рост цен продолжается, и обязанность государства - помочь людям», - сказал он.