Подозревающийся в нанесении тяжких телесных повреждений задержан

В четверг, 2 ноября, в 13:59 вблизи автобусной остановки «Лийва» на шоссе Рийа в Пярну между двумя мужчинами произошел вербальный и физический конфликт. Один из его участников, 32-летний мужчина, серьезно пострадал и был доставлен в больницу. Второй человек покинул место происшествия.

«К настоящему моменту полиция собрала доказательства, которые указывают на то, что в нанесении тяжких телесных повреждений 32-летнему мужчине есть основания подозревать 22-летнего Данеро Монака», – сказала руководитель производственной группы Пярнуского полицейского участка Анна Кристийна Лятт.

По словам Лятт, в четверг утром Данеро сам явился в Пярнуский отдел полиции, где был задержан в качестве подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. «В ходе начатого уголовного производства мы выясним, что именно произошло в тот день. Всех, кто 2 ноября на автобусной остановке "Лийва" видел мужчин и стал свидетелем их конфликта, просим связаться с Пярнуским отделом полиции по адресу электронной почты kati.vaher@politsei.ee», – добавила Лятт.