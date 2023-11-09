Депутаты Рийгикогу опять работали всю ночь

Начавшееся в среду в 14.00 заседание Рийгикогу длилось всю ночь и все еще продолжается.
Оппозиция прибегла к тактике обструкции, когда повестка дня Рийгикогу дошла до второго чтения инициированного правительством законопроекта о внесении изменений в закон о госбюджете на 2023 год.
Оппозиция представила большое количество поправок к законопроекту, по которым она хотела бы провести голосование и, поскольку фракции имеют право попросить 10-минутный перерыв перед голосованием по каждой поправке, заседание парламента стало затягиваться.
К 5 часам утра парламент успел проголосовать по 15 поправкам, и перед голосованием по 16-й поправке лидер Консервативной партии Эстонии Мартин Хельме вновь попросил 10-минутный перерыв. К 6 часам утра оппозицией был объявлен очередной перерыв.
Ожидается, что заседание Рийгикогу продлится до 10 часов утра, когда в четверг начнется новое пленарное заседание. Однако в зале голосования осталось мало депутатов: например, Центристская партия решила не принимать участия в ночном заседании.