Эстонской полиции исполнилось 105 лет

Эстонская полиция была основана 12 ноября 1918 года. Двадцать лет спустя в 1938 году в полиции работало 1800 человек, трое из полицейских были женщины: две работали в уголовной полиции, а одна - в политической. Полиция в то время состояла из трех отделений: полевая, криминальная и политическая полиции.

Когда СССР оккупировал Эстонию в 1940 году, полицейское учреждение было ликвидировано. Почти все высшее руководство погибло в лагерях, но часть констеблей все же вернулись на родину.