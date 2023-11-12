Эстонской полиции исполнилось 105 лет

«Эстонской полиции сегодня исполнилось 105 лет, - написал в воскресенье в соцсетях Департамент полиции и погранохраны. - Если кто-то и может как следует от души передать это ощущение праздника, так это именно наши служебные собаки, у которых почти на каждой фотографии рот до ушей».
Эстонская полиция была основана 12 ноября 1918 года. Двадцать лет спустя в 1938 году в полиции работало 1800 человек, трое из полицейских были женщины: две работали в уголовной полиции, а одна - в политической. Полиция в то время состояла из трех отделений: полевая, криминальная и политическая полиции.
Когда СССР оккупировал Эстонию в 1940 году, полицейское учреждение было ликвидировано. Почти все высшее руководство погибло в лагерях, но часть констеблей все же вернулись на родину.
Когда 1 марта 1991 года эстонская полиция была восстановлена, все здания и помещения, где располагалась советская милиция, остались в ее распоряжении. Эстонская полиция, воссозданная во время восстановления независимости, была разделена по своим задачам на полевую, дорожную, уголовную и отделение расследования преступлений. Отделениями руководил Департамент полиции.