Полиция: пропавший 70-летний Вячеслав, вероятно, погиб под колесами поезда

Во вторник в 15:30 Вячеслав ушел из банковской конторы, расположенной в Йыхви на Раквереском переулке, в неизвестном направлении. Полиция проверила всевозможные места и искала его на улице, но безрезультатно. Сообщалось, что из-за своего состояния здоровья пропавший может плохо ориентироваться во времени и в месте.

«Получив сообщение, патрули стали искать человека в Йыхви и его окрестностях, но, к сожалению, до того, как удалось установить его местонахождение, мы узнали, что в Йыхви произошло тяжелое ДТП на железной дороге. Одежда погибшего и другие признаки дают основание полагать, что с большой долей вероятности под поезд попал разыскиваемый 70-летний Вячеслав. Он получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия», – сказал оперативный дежурный Идаской префектуры Айгро Раудсепп.