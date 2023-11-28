Больше половины жителей Эстонии никогда не слышали о пенсии работодателя

По данным недавнего опроса, жители Эстонии имеют самый низкий уровень информированности о пенсии работодателя среди стран Балтии. В Эстонии 58 процентов людей не знают о такой возможности, в то время как в Латвии - 50 процентов, а в Литве - 39 процентов. По данным опроса, проведенного в конце октября, 6 процентов жителей Эстонии знают о трудовой пенсии и заинтересованы в ней, но их работодатель не предоставил им такой возможности. 17 процентов не задумывались о том, что это может быть для них возможным вариантом, а 12 процентов слышали о такой пенсии, но не знали о ее существовании в Эстонии.