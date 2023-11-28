Больше половины жителей Эстонии никогда не слышали о пенсии работодателя, сообщила во вторник BNS пресс-служба банка у Luminor.
Согласно опросу, проведенному по заказу Luminor, более половины жителей Эстонии не знают, что такое пенсия работодателя, и только семи процентам работников работодатель уже делает отчисления в их третью пенсионную ступень.
По данным недавнего опроса, жители Эстонии имеют самый низкий уровень информированности о пенсии работодателя среди стран Балтии. В Эстонии 58 процентов людей не знают о такой возможности, в то время как в Латвии - 50 процентов, а в Литве - 39 процентов. По данным опроса, проведенного в конце октября, 6 процентов жителей Эстонии знают о трудовой пенсии и заинтересованы в ней, но их работодатель не предоставил им такой возможности. 17 процентов не задумывались о том, что это может быть для них возможным вариантом, а 12 процентов слышали о такой пенсии, но не знали о ее существовании в Эстонии.
Удивительно, но по сравнению с аналогичным опросом, проведенным весной 2021 года, осведомленность жителей Эстонии о пенсии работодателя даже снизилась. Тогда о такой возможности не знали 53 процентов респондентов в Эстонии, 39 процентов в Латвии и 45 процентов в Литве.
Менеджер по пенсионным продуктам Luminor в странах Балтии Ханнес Кууск, отметил, что результаты последнего опроса показывают, насколько недооценена пенсия работодателя в Эстонии. «В то же время это может быть очень хорошим способом мотивации работников и инвестирования в их будущее, здесь есть большой неиспользованный потенциал», - сказал Кууск.
Среди жителей Эстонии, ответивших на недавний опрос, 49 процентов считают пенсию работодателя преимуществом перед другими бонусами в обеспечении своего будущего, 45 процентов - признаком того, что работодатель заботится о них, а 33 процентов – способом повышения лояльности сотрудников.
Кууск отметил, что в будущем соотношение прогнозируемой первой ступени пенсии и средней заработной платы составит 30 процентов, а если добавится вторая ступень, то соотношение пенсии и средней заработной платы достигнет 40 процентов. В то же время в развитых странах мира пенсия в размере не менее 50 процентов от средней заработной платы, а желательно до 60-70 процентов, считается пенсией, обеспечивающей достойную жизнь. «Это означает, что необходимо добавить третью ступень, когда люди собирают пенсию либо самостоятельно, либо в сотрудничестве с работодателем, т. е. используя ту же самую пенсию работодателя», - пояснил Кууск.
Пенсия работодателя даёт ему прекрасную возможность внести вклад в будущее своих работников, а работник получает хорошую возможность копить на пенсию в третьей ступени с помощью своего работодателя. Хотя такая возможность существует, в Эстонии она пока не получила широкого распространения.
Опрос был проведен компанией Norstat в трёх странах Балтии в конце октября. В каждой стране было опрошено по 1000 человек.