Президент Эстонии так и не выздоровел

«В первой половине ноября я подхватил вирусную инфекцию, которую так и не удалось победить. По рекомендации врачей я должен быстро пройти обследования», – сообщил Карис и добавил, что попросил перенести запланированную на сегодня встречу с представителями парламентских партий.

Напомним, что восьмого ноября глава государства сообщил, что чем-то заразился. Он отметил, что в настоящее время разнообразные инфекции распространяются довольно быстро, поэтому необходимо себя беречь. «Спокойствия и бодрости всем, кто подхватил сезонную инфекцию. Давайте заботиться о себе и о других», – добавил Карис.