«Кризис мог бы и продолжиться»: прибыль успешного предприятия выросла в восемь раз

«По-моему, прошлогодний кризис мог бы и продолжиться, тогда всем было бы хорошо. Если посмотреть на показатели прибыли, то все было супер», – со смехом сказал глава Väätsa Agro Ленно Линк.

Оборот Väätsa Agro в прошлом году вырос почти на 65 процентов – с 11,2 млн евро до 18,4 млн, а чистая прибыль при этом увеличилась почти в восемь раз – с 680 000 евро до 5,3 млн евро.