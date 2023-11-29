«Кризис мог бы и продолжиться»: прибыль успешного предприятия выросла в восемь раз

Рекордная цена на молоко в прошлом году и своевременное фиксирование цен на сырье принесли молочной ферме Väätsa Agro рекордный оборот и прибыль. Самой большой проблемой для руководителя компании при этом является нехватка сотрудников, пишет dv.ee.
«По-моему, прошлогодний кризис мог бы и продолжиться, тогда всем было бы хорошо. Если посмотреть на показатели прибыли, то все было супер», – со смехом сказал глава Väätsa Agro Ленно Линк.
Оборот Väätsa Agro в прошлом году вырос почти на 65 процентов – с 11,2 млн евро до 18,4 млн, а чистая прибыль при этом увеличилась почти в восемь раз – с 680 000 евро до 5,3 млн евро.
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