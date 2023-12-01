СПАСИБО ВАМ! ⟩ Смотрите поздравление эстонских чиновников по случаю Дня безопасности

День безопасности отмечается 1 декабря, чтобы привлечь внимание общества к сфере внутренней безопасности и людям, которые в ней работают - полицейским, сотрудникам полиции безопасности, пограничникам, спасателям, сотрудникам служб спасения, IT-специалистам, кадетам, преподавателя, добровольцам и всем тем, кто работает в этой сфере в офисе.

«Около 10 000 человек в Эстонии каждый день работают, чтобы обеспечить нашу безопасность. И сегодня в Эстонии безопасно. Конечно, мы создаем чувство безопасности в обществе в сотрудничестве с сообществами и обществом в целом, но основой для этого являются сотрудники внутренней безопасности, которые вносят свой вклад и берут на себя ответственность на передовой», - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (социал-демократы).