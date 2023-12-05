Эстонский музей претендует на титул музея года в Европе

На получение премии «Европейский музей года» (EMYA) может претендовать музей, либо открытый, либо очень значительно реновированный в период после января 2019 года.

Эстонский музей спорта был открыт 60 лет назад, но за последние несколько лет там как были перестроены целые этажи, так и было создано инновационное веб-приложение для сканирования находящихся в нем объектов, а также веб-приложение, предлагающее дополнительные возможности для посетителей в виде аудиогида, игр и платформы обратной связи.

«Номинация на премию «Европейский музей года» - это большое признание для всей команды спортивного музея и партнеров, которые помогали нам в этом путешествии, - сказал Сийм Рандоя, член правления Эстонского музея спорта и Олимпийских игр. - Для нас это огромное признание, тем более с учетом того, что именно в год, когда Тарту стал европейской культурной столицей, нас выбрали одним из лучших музеев Европы».

Победители будут объявлены на ежегодной конференции Европейского музейного форума в Портимане, что в Португалии, которая пройдет с 1 по 4 мая 2024 года.

Эта ежегодная премия вручается с 1977 года и является самым известным международным музейным конкурсом. Музей Kumu получил ее в 2008 году. Специальные награды в рамках этого конкурса ранее получали Эстонский морской музей и Хаапсалуская крепость, а специальная награда Кеннета Хадсона однажды досталась Эстонскому национальному музею.