КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Парламентский бардак в Эстонии вполне конституционен

Издержки парламентской демократии

Таким образом, в парламентском - и в целом политическом - бардаке, примиряющей стороной в котором решил на этой неделе отпозиционировать себя президент, никто не делает ничего противозаконного. Мало кто смотрится в этом контексте пристойно и аттрактивно, но в действительности речь идет лишь об издержках механизма парламентской демократии, лучше которой, как кажется многим историкам и политологам, никто все равно до сих пор ничего не придумал.

Именно по этой причине политиков как от коалиции, так и от оппозиции можно очень сильно критиковать сейчас за то, что они мешают эффективной работе госаппарата при крайне сложной глобальной ситуации с безопасностью и в условиях сильного экономического спада, но при этом законов они не нарушают, а, значит, эта критика больше похожа на воззвания к совести, а не на какие-то осязаемые угрозы; напугать остающихся в рамках закона народных избранников можно только неизбранием их на следующий цикл, но до того еще далеко, и они предпочитают об этом не думать.

Отчасти с этим словно согласился и Алар Карис, сказавший журналистам по завершении своих консультаций с главами партий, что эстонский парламент в ближайшие три года так, увы, и может оставаться в своем нынешнем состоянии; тут, однако, можно допустить, что не в три, а, допустим, в два, то есть за год-полтора до выборов 2027 года многим парламентариям может захотеться смотреться в глазах избирателей с этической точки зрения поблагообразнее.

Да, эта перспектива смотрится не очень радужной, но и в плохих - и даже в патовых! - положениях всегда можно выделять хоть какие-то положительные моменты. Можно постараться и сейчас заметить один: все-таки какие-то «красные линии» для эстонской политической элиты существуют, и, кажется, без госбюджета Эстония в той самой тревожной ситуации с глобальной безопасностью не окажется, и даже EKRE, вероятно, на совсем уж радикальные - например, уличные - методы воспрепятствования его принятию все-таки не пойдет. А это значит, что паралич законодательной власти не повлечет за собой паралича исполнительной, и жизнь в Эстонии, таким образом, и не подумает останавливаться или замирать.