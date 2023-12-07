«Новости в 7» за 7 декабря: рекордное повышение «минималки», опасны ли газовые автобусы, трогательные истории волонтеров и как в Чехии празднуют день Святого Микулаша

Сегодня в выпуске:

- Рекордное повышение минималки порадует работников и пополнит бюджет. Очередные спам-письма с бомбовыми угрозами. Что еще обсуждали на ежнедельной пресс-конференции правительства

- Это важно: парламент работал всю ночь, и несмотря на обструкцию, смог принять несколько важных законов; на премии госчиновникам потратят несколько миллионов евро; эстонская пловчиха Энели Ефимова впервые в истории стала чемпионкой европы на короткой воде; в США и России произошли случаи стрельбы в учебных заведениях, есть жертвы

- Самовозгорание газового автобуса произошло в автобусном парке Таллинна. Никто не пострадал, распространению пожара помешало своевременное вмешательство спасателя-добровольца

- Скажем спасибо всем волонтерам! Без участия добровольных помощников множество благотворительных и других организаций не смогли бы с успехом заниматься своей деятельности. Наш корреспондент расскажет несколько историй волонтеров

- Это интересно: такой только во Франции и в Таллинне: новый уникальный кинозал в Apollo Kino Solaris; туризм в Вифлееме остановился из-за конфликта в Газе; Санта-Клаус в акваланге покормил рыб в Германии

- Святой Микулаш, знакомый нам как Николай-Чудотворец и ставший прообразом Санта-Клауса, приходит с подарками к чешским детям гораздо раньше, чем во всем мире. К тому же древняя традиция награждать примерных и наказывать непослушных детей сопровождается в Чехии целым костюмированным представлением

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 7 декабря.