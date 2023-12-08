СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Сгоревший пункт приема тары, нападение пьяного сына на мать, махинации лжеполицейских

7 декабря началось расследование по делу, в котором жителю Пыхья-Таллинна необъявленного возраста позвонили якобы из полиции и сообщили, что на его имя пытались оформить кредит. Затем звонок был перенаправлен якобы сотруднику банка, который сообщил, что для отмены заявки на кредит мужчина должен сообщить ему данные своей банковской карты и подтвердить определенные операции с помощью Smart-ID. Позже выяснилось, что с его счета были совершены переводы на общую сумму 5700 евро.

Мошенники. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

6 декабря в полицию поступила информация о том, что в начале ноября мужчина, проживающий в Ярвамаа, разместил в Facebook просьбу о покупке двигателя для своего автомобиля, после чего с ним связался человек, который пообещал продать ему желаемый двигатель. Под разными предлогами потерпевшему было предложено перечислить деньги за двигатель на счета разных лиц, однако обещанный товар он так и не получил, а уплаченные деньги не вернул. Ущерб составляет 550 евро.

7 декабря полиция получила сообщение, что через объявление на сайте soov.ee у мужчины были обманом выманены деньги, переведенные для покупки двух телефонов. Ущерб составил 300 евро.