Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о мошенниках, которые представляются сотрудниками полиции, а также о нападении пьяного сына на свою мать. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о сгоревшем пункте приема тары в Нымме, а также о многочисленных пожарах по все Эстонии.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Сгоревший пункт приема тары, нападение пьяного сына на мать, махинации лжеполицейских
Насилие
7 декабря поступило сообщение, что 53-летний мужчина избил свою сожительницу в доме на Тоомпуйестеэ в Пыхья-Таллинне. Оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была доставлена в больницу на машине скорой помощи для устранения повреждений, а мужчина был задержан сотрудниками полиции.
7 декабря поступило сообщение, что 24-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на другую женщину в квартире на улице Й. Коорти в Ласнамяэ. Обе стороны провоцировали друг друга нецензурными выражениями.
7 декабря 42-летняя женщина, проживающая в многоквартирном доме на улице Пушкина в Нарве, обратилась в полицию с заявлением, что дома на нее напал ее 41-летний муж.
7 декабря в полицию поступило сообщение, что в Пярну 19-летний пьяный молодой человек напал на свою мать. Полиция арестовала 19-летнего подозреваемого.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
7 декабря в полицию поступило сообщение, что из сараев в деревне Сака волости Тойла были украдены снегоуборщик, бензиновая воздуходувка, три велосипеда с летними шинами и один велосипед с зимними шинами. Ущерб от кражи составляет 460 евро.
Мошенничество
7 декабря было начато расследование инцидента, в ходе которого живущей в Мустамяэ 73-летней женщине позвонил якобы сотрудник полиции и при неустановленных обстоятельствах установил на ее компьютер программу, с помощью которой были переведены деньги с ее банковских счетов на общую сумму 16 400 евро.
7 декабря началось расследование по делу, в котором жителю Пыхья-Таллинна необъявленного возраста позвонили якобы из полиции и сообщили, что на его имя пытались оформить кредит. Затем звонок был перенаправлен якобы сотруднику банка, который сообщил, что для отмены заявки на кредит мужчина должен сообщить ему данные своей банковской карты и подтвердить определенные операции с помощью Smart-ID. Позже выяснилось, что с его счета были совершены переводы на общую сумму 5700 евро.
6 декабря в полицию поступила информация о том, что в начале ноября мужчина, проживающий в Ярвамаа, разместил в Facebook просьбу о покупке двигателя для своего автомобиля, после чего с ним связался человек, который пообещал продать ему желаемый двигатель. Под разными предлогами потерпевшему было предложено перечислить деньги за двигатель на счета разных лиц, однако обещанный товар он так и не получил, а уплаченные деньги не вернул. Ущерб составляет 550 евро.
7 декабря полиция получила сообщение, что через объявление на сайте soov.ee у мужчины были обманом выманены деньги, переведенные для покупки двух телефонов. Ущерб составил 300 евро.
Женщина из Йыгевамаа обратилась в полицию, сообщив, что получила через смс уведомление, что для получения посылки ей необходимо перейти по ссылке в сообщении и ввести свои данные. Женщина это сделала и позже обнаружила, что таким образом с ее счета было списано 646 евро. Женщина позвонила в банк и заблокировала свою карту. Обстоятельства мошеннического инцидента выясняются полицией в ходе уголовного расследования.
Безопасность на границе
7 декабря сотрудник Пыхьяской префектуры возбудил дело о нелегальной иммиграции в отношении гражданина Турецкой Республики 1969 года рождения, который незаконно находился в Эстонии в течение 17 дней. Ему было выдано досудебное предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в Шенгенскую зону на три месяца.
7 декабря сотрудник Пыхьяской префектуры возбудил дело о нелегальной иммиграции в отношении гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 1972 года рождения, который незаконно находился в Эстонии. Мужчине было выдано досудебное предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком на один месяц.
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 11 граждан Молдовы, двух граждан Республики Кореи одного гражданина России и одного гражданина Израиля.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
Пожары
7 декабря в 19:07 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире на улице Ряста в Кристийне загорелась кухонная вытяжка. Владелец потушил сильное возгорание ручным огнетушителем, а спасатели дотушили пожар по прибытии. При тушении вытяжки один из жильцов обжег руку, и скорая помощь доставила его в больницу на осмотр. Пожарные проветрили помещение.
7 декабря в 19:25 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Рахумяэ в Нымме горит старый каменный дом, в котором днем топили печь. Пожарные Нымме прибыли на место в 19:34, и из дома поднимался обильный дым. В дом вошла команда спасателей в противодымном снаряжении, к которым присоединились пожарные Ласнамяэ, чтобы тушить пламя на крыше. К 19:48 пожар был локализован, продолжались разборочные работы, и к 20:26 пожар был полностью ликвидирован.
7 декабря в 20:15 спасатели получили вызов на улицу Валдеку в Нымме, где можно было увидеть открытое горение в пункте приема тары и расположенном рядом складе. Спасатели прибыли на место в 20:21, вскрыли дверь приемного пункта силой и ликвидировали пожар. Предполагается, что пожар начался от мусорного бака в помещении для внесения тары, откуда огонь распространился по вентиляционной системе в складское помещение.
7 декабря в 18:51 спасатели выехали в деревню Метсанурме волости Саку на улицу Метсатяхе, откуда поступило сообщение о горящем двухэтажном деревянном доме. На место были отправлены большие силы, но, к счастью, первыми прибывшие на место пожарные увидели, что пожар ограничивается только дымящейся дымоходной трубой бани. Загорелась изоляция и дерево в потолке бани на 1-м этаже, которое владелец потушил порошковым огнетушителем. Пожарные провели контрольные вскрытия потолка и ликвидировали пожар.
7 декабря в 22:34 поступило сообщение, что в деревне Тооламаа волости Ряпина (Пыльвамаа), горит здание. Прибыв на место, спасатели увидели пламя в окне гостиной дома, пристроенного к сараю, и разбитые стекла. О пожаре сообщил житель соседнего дома, который обнаружил возгорание, когда в его доме отключилось электричество. Он объяснил, что житель горящего дома самостоятельно выбрался из него. К сожалению, в доме отсутствовали датчики дыма и угарного газа, что могло стоить ему жизни. Пожарные локализовали огонь в 23:20, а работы по тушению завершились в 00:12. Причина пожара устанавливается.
7 декабря в 11:33 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кяревере, волость Тюри, горит отдельно стоящая баня. Прибыв на место, пожарные увидели баню, размером примерно 5 на 6 метров, полностью охваченную огнем. Вероятно, пожар начался из-за топки банной печи. Пожар был потушен к 14:32. Люди в инциденте не пострадали.
7 декабря в 17:22 спасатели получили вызов в деревню Кавару в Пярнумаа, где, по словам заявителя, горела дача площадью около 50 квадратных метров. Местные жители начали отгребать снег трактором, чтобы спасатели смогли подъехать к зданию. К моменту прибытия спасателей здание было полностью уничтожено огнем, остался только дымоход. Спасатели тушили еще горящие развалины до 20:51. Причина пожара пока неизвестна.
7 декабря в 21:06 спасатели получили вызов в Пярну на улицу Ряхни, где загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. К моменту прибытия спасателей огонь распространился на чердак, а пламя вырывалось из-под крыши. Хозяева были за пределами дома, и никто в пожаре не пострадал. На пожар отреагировали большинство спасательных команд Пярнумаа, так как рядом находились несколько домов, также находящихся в опасности возгорания. Спасатели тушили пожар с крыши с помощью лестницы, снаружи тушили фасад дома, а пожарные противодымном снаряжении работали над ликвидацией огня внутри дома. Пожар был локализован в 23:45, и полностью потушен в 02:11. Спасатели из команды Пярну на следующее утро провели повторную проверку дома с тепловизором. Опасности обнаружено не было. Причины пожара будут установлены в ходе дальнейшего разбирательства.
ДТП
8 декабря в 8:21 поступило сообщение о легковом автомобиле, который наехал на упавшее на дорогу дерево в деревне Илумяэ, волость Хальяла, и застрял в снегу. Спасатели-добровольцы Высу убрали дерево с дороги и помогли вытащить автомобиль. Люди не пострадали.
7 декабря в 15:13 пожарные прибыли на улицу Лембиту в Мустла (Вильяндимаа) на место дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей. Пожарные убрали обломки с дороги и выпрямили забор. Люди в аварии серьезно не пострадали, водители пришли к соглашению о вине.
7 декабря в 22:52 спасатели отправились в деревню Койгусте, где легковой автомобиль вылетел с дороги в дерево, пытаясь избежать столкновения с диким животным. Спасатели устранили у автомобиля опасность возгорания. Скорая помощь проверила состояние водителя, а эвакуатор помог убрать автомобиль.
7 декабря в 18:33 спасатели отправились на место дорожно-транспортного происшествия в деревне Рейу волости Хяэдеместе, где столкнулись два легковых автомобиля. Пожарные устранили опасность возгорания автомобилей и покрыли разлив масла абсорбирующим веществом. Люди в аварии не пострадали.
Прочее
7 декабря в полицию поступило сообщение, что 4 декабря в Пярну 45-летний мужчина проник в дом своей бывшей сожительницы, сломав дверной замок. Ущерб составил 100 евро.