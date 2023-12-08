Строительство Rail Baltic обойдется примерно в три миллиарда евро

По последним оценкам, строительство эстонской части Rail Baltic обойдется в три миллиарда евро, однако даже в таком случае крупное строительство будет завершено лишь частично к 2030 году. В варианте экономии трасса получит два рельсовых пути только на некоторых участках, а полное строительство местных железнодорожных станций будет отложено на будущее.
В четверг кабинет министров получил обзор по строительству Rail Baltic, где было дано четкое указание руководителям крупного проекта о необходимости построить к 2030 году высокоскоростную железную дорогу европейского стандарта шириной колеи от Таллинна до Варшавы. Так как проектирование завершено, можно говорить о приблизительной стоимости строительства железной дороги.
«Сегодня это еще сложно сказать, там много открытых вопросов. Если мы говорим о стоимости такой трассы в Эстонии, то на основе сегодняшних расчетов говорим о немного меньшей сумме, чем три миллиарда евро», - сказал канцлер Министерства климата Кейт Каземетс. По сравнению с этим, проект уже подорожал почти вдвое из-за инфляции и роста затрат.
Подробнее читайте на новостном портале ERR.