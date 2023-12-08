Строительство Rail Baltic обойдется примерно в три миллиарда евро

В четверг кабинет министров получил обзор по строительству Rail Baltic, где было дано четкое указание руководителям крупного проекта о необходимости построить к 2030 году высокоскоростную железную дорогу европейского стандарта шириной колеи от Таллинна до Варшавы. Так как проектирование завершено, можно говорить о приблизительной стоимости строительства железной дороги.

«Сегодня это еще сложно сказать, там много открытых вопросов. Если мы говорим о стоимости такой трассы в Эстонии, то на основе сегодняшних расчетов говорим о немного меньшей сумме, чем три миллиарда евро», - сказал канцлер Министерства климата Кейт Каземетс. По сравнению с этим, проект уже подорожал почти вдвое из-за инфляции и роста затрат.